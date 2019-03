(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 12 MAR - Ondata di maltempo sulla costa molisana. Raffiche di vento fortissime hanno impedito i collegamenti dal porto di Termoli con le Isole Tremiti (Foggia): la motonave "Isola di Capraia" non è partita. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede mare molto agitato e vento da nord forza 9. I pescherecci sono in porto in attesa del miglioramento delle condizioni meteo. Disagi nella notte a Termoli e Montenero di Bisaccia dove un albero è caduto su cavi elettrici; questa mattina un altro arbusto si è abbattuto su una strada di collegamento tra Montenero e Montecilfone (Campobasso), rallentando il traffico veicolare. I Vigili del Fuoco di Termoli sono al lavoro dalla notte senza sosta.