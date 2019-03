(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Nei prossimi giorni il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, a quanto apprende l'ANSA, firmerà l'atto per il pagamento dei 389 milioni di euro di fatture emesse per i lotti F35 ancora in sospeso. "Si pagheranno questi 389 milioni perché l'Italia non è un Paese che si fa parlare dietro e poi ci si fermerà, per portare avanti la ridiscussione del programma", riferiscono fonti governative, precisando che "restano delle perplessità sul programma e che dunque sarà rivisto, come già annunciato in più occasioni".