Evade dai domiciliari, dà fuoco alla ex moglie e scappa: caccia all'uomo. La donna è in gravi condizioni

E' evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto ad Ercolano ha viaggiato per oltre 400 chilometri per raggiungerla a Reggio Calabria. Poco dopo le 8.40 di questa mattina si è avvicinato all’auto dell’ex moglie con in mano un contenitore e ha dato fuoco. Ciro Russo, 42 anni, è ricercato dalla Polizia. Secondo gli investigatori, nel compiere la sua azione sarebbe rimasto ustionato anche lui. La donna è stata trasferita nel Centro grandi ustionati di Brindisi. Secondo quanto si è appreso, la donna avrebbe ustioni sul 70% del corpo e le sue condizioni sono gravi. Dopo essere stata soccorsa, la donna è stata portata negli Ospedali Riuniti di Reggio, ma proprio in considerazione della gravità delle ustioni riportate, è stato deciso il trasferimento in un centro specializzato.

«Provo disgusto e orrore per quanto è successo a Reggio Calabria, dove un uomo, evaso dai domiciliari, ha raggiunto l’ex moglie per vederla bruciare viva sotto i suoi occhi». Lo afferma, in una nota, la deputata del Pd Enza Bruno Bossio.

«Il Paese - aggiunge la parlamentare - è in balia di una recrudescenza di illegalità e odio insopportabile, condita da un allarmante incremento di violenza nei confronti delle donne. Il Governo, e in particolare il ministro dell’Interno Salvini, devono assolutamente affrontare questa emergenza. Abbiamo approvato le leggi contro il femminicidio, lo stalking, avviato il codice rosa, eppure troppe donne continuano a morire per mano non di clandestini ma di uomini che condividevano con loro un percorso».

«La stessa legittima difesa - sostiene ancora Bruno Bossio - rischia di diventare un boomerang sempre contro le donne. E' necessario intervenire in modo duro proteggendo le vittime che denunciano, rifinanziando il fondo antiviolenza. Dobbiamo fermare questa strage assurda. Subito».

«Quanto è accaduto questa mattina sconvolge l’intera comunità e lascia davvero attoniti. L'ennesimo atto di barbarie che riaccende i riflettori su un fenomeno drammatico, com'è quello della violenza familiare nei confronti delle donne, che deve essere una piaga da contrastare quotidianamente attraverso l’educazione al rispetto ed all’uguaglianza». E’ quanto afferma, in una nota, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

«E' un episodio gravissimo - aggiunge - che deve suscitare l'indignazione dell’intera comunità. Di femminicidio non si può parlare solo l’8 marzo o il 25 novembre, e cioè in occasione della Festa della donna e della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Confido nel lavoro degli inquirenti e delle forze dell’ordine perchè possano consegnare alla giustizia, il prima possibile, l’artefice di un crimine così efferato».

«La speranza più grande, ovviamente - conclude Falcomatà - è per la signora, vittima di questa agghiacciante aggressione, perchè possa riprendersi al più presto, sapendo di poter contare sul sostegno e sull'assoluta vicinanza dell’intera comunità reggina».