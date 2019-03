(ANSA) - DOHA, 12 MAR - Si è chiusa in Qatar la sessione negoziale più lunga tra Usa e Talebani: entrambe le parti affermano che "sono stati compiuti progressi" sulla strada per la pace. Le due settimane di colloqui si sono chiuse con due bozze di accordo su "i tempi del ritiro" delle forze straniere e su "misure efficaci sul fronte anti-terrorismo", scrive su Twitter l'inviato Usa, Zalmay Khalilzad. I talebani confermano i "progressi" in un comunicato ufficiale.