(ANSA) - CARACAS, 13 MAR - Diciannove pazienti con malattie renali croniche sono morti in Venezuela perché non hanno potuto sottoporsi a dialisi, a causa del blackout che ha paralizzato il paese dallo scorso giovedì. Lo ha reso noto su Twitter la Coalizione di organizzazioni per il diritto alla salute (Codeva), una ong locale. Il direttore dei Codeva, Francisco Valencia, ha scritto che dopo una operazione di monitoraggio a livello nazionale ha stabilito che il maggior numero di decessi (9) è avvenuto nello Stato di Zulia (estremo Nordovest), seguito da Caracas (5), Trujillo (2) Lara (2) e Apure (1).