May, revoca art.50 sarebbe tradimento

(ANSA) - LONDRA, 13 MAR - Revocare la Brexit sarebbe "un tradimento" dell'elettorato e della democrazia. Così Theresa May durante il Question Time ai Comuni, in risposta al capogruppo indipendentista scozzese dell'Snp, Ian Blackford. "Ci sono due soli modi per scongiurare il no deal: revocare l'articolo 50" - e quindi la Brexit, come chiede l'Snp in un nuovo emendamento - che "sarebbe un tradimento della volontà popolare" espressa nel referendum del 2016, o "approvare un accordo", che è la strada che il governo ribadisce di voler seguire, ha detto la premier.