(ANSA) - PECHINO, 13 MAR - La Cina ha offerto al Venezuela il suo aiuto per accelerare il ripristino della rete elettrica saltata, secondo l'accusa rivolta dal presidente Nicolas Maduro agli Stati Uniti di Donald Trump, a seguito di "cyber sabotaggio" responsabile del peggiore blackout del Paese. Il portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang, in conferenza stampa, ha detto di aver letto i report sull'accaduto, esprimendo "profonda preoccupazione" per la situazione.