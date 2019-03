Decoro cancella scritta 'Vota Garibaldi'

(ANSA) - ROMA, 13 MAR -C'era scritto 'Vota Garibaldi Lista n. 1', con la vernice rossa, su un muro di via Basilio Brollo, nello storico quartiere della Garbatella a Roma, dal 1948. Oggi gli uffici del decoro urbano del Campidoglio l'hanno coperta con una vernice scambiandola per una scritta vandalica.La scritta risaliva dunque alle elezioni del 1948: in quell'occasione il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano si presentarono in un'unica lista, il Fronte Democratico Popolare, che aveva come simbolo proprio il volto di Giuseppe Garibaldi. Subito la risposta del Campidoglio: "la storica scritta 'Vota Garibaldi', nel quartiere Garbatella di Roma, non andava cancellata e il Campidoglio non ha mai dato disposizioni in tal senso. Verrà restaurata", rende noto il Campidoglio precisando che si è trattato di "un errore di un addetto della ditta appaltatrice del servizio per il decoro urbano".