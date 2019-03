Trump blocca a terra anche negli Usa i Boeing 737 Max

Il presidente Usa ha annunciato che a breve sarà la Federal Aviation Administration a parlare dello stop ai Boeing 737 Max. "Boeing è un’azienda straordinaria e sta lavorando duro ora": lo ha detto il presidente degli Stai Uniti Donald Trump preannunciando un ordine di emergenza per lasciare a terra immediatamente tutti i 737 Max dopo il recente incidente in Etiopia. I velivoli in questione, ha aggiunto, non voleranno finché non si troverà una soluzione ai problemi emersi.