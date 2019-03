Governo May ancora sconfitto, la Camera dei Comuni ha votato no alla Brexit "senza accordo"

Westminster ha respinto oggi con 163 voti contro 374 un emendamento alla mozione sulla "Brexit no deal" presentato come un tentativo di compromesso fra Conservatori pro-Leave e pro-Remain che avrebbe aperto le porte a un "managed no deal": con la possibilità per il Regno di uscire dall’Ue senz'accordo, dopo un breve rinvio chiesto a Bruxelles (dal 29 marzo al 22 maggio), ma con l’impegno unilaterale a mantenere lo status quo nelle relazioni con l’Ue per una transizione estesa fino al dicembre 2021 in attesa di un accordo finale.

L’opzione di una Brexit no deal resta lo sbocco «di default» in mancanza di un accordo o di un rinvio. Lo ha ribadito Theresa May malgrado l’approvazione della mozione anti-no deal ai Comuni. May ha confermato per domani un nuovo voto su una mozione che apra la strada un «breve rinvio" della Brexit, legandolo però alla disponibilità della Camera ad accettare il suo accordo come testo di base. Altrimenti ha evocato un rinvio a più lungo termine con l’inevitabile partecipazione britannica alle elezioni europee di maggio. "La sconfitta di oggi del governo di Theresa May sulla mozione anti-no deal segna la necessità che sia «il Parlamento a prendere il controllo» del processo verso la Brexit". Lo ha detto il leader dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn, definendo a questo punto «inevitabile» la richiesta all’Ue di un rinvio della Brexit, addossandone la responsabilità alla premier Tory e annunciando l’avvio di consultazioni trasversali del Labour per cercare un accordo di compromesso votabile da una maggioranza della Camera dei Comuni.