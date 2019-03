Salario minimo: Di Maio, lo votino tutti

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Sul salario minimo "prima si farà un dialogo con i tavoli tecnici e con le parti sociali e poi si va in Parlamento: spero che lo possano votare tutti, dalla Lega al Pd". Lo ha detto stamani a Matera il vicepremier Luigi Di Maio. "Dire che un lavoratore è tale se guadagna almeno un minimo che gli consenta di vivere e non solo di sopravvivere, è alla base di una società civile come la nostra".