Unicef Generation a Roma dal 29 al 31/3

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Dibattiti, incontri, presentazioni di libri, proiezioni di film, laboratori creativi e spazi di gioco per i bambini, questo e molto altro sarà l'evento "Unicef Generation", che si svolgerà in Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, dal 29 marzo alle 13 al 31 marzo, per accendere i riflettori sui diritti e sul futuro dei bambini. Organizzata dall'Unicef Italia, l'iniziativa vedrà alternarsi rappresentanti delle istituzioni, opinion leader e giornalisti, personalità del mondo della cultura, della politica, dello spettacolo e dello sport. "Unicef Generation sarà un'occasione di confronto, dialogo e racconto - spiega il presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo - per affrontare le tematiche del nostro tempo con uno sguardo rivolto ai protagonisti del nostro futuro - bambini, adolescenti e giovani - andando oltre i luoghi comuni e gli stereotipi e celebrare il trentennale della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e divenuta il trattato sui diritti umani più ratificato della storia".