Dazi: vertice Trump-Xi slitta ad aprile

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Il vertice fra Donald Trump e Xi Jinping, da cui ci si attende la firma di un accordo per mettere fine all'escalation di dazi, non ci sarà a fine mese come annunciato finora, e slitterà almeno ad aprile. Lo scrive l'agenzia Bloomberg citando tre fonti a conoscenza del dossier.