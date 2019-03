Spazio: lanciata Soyuz verso l'Iss

(ANSA) - BAIKONUR (KAZAKHSTAN) , 14 MAR - Una Soyuz con a bordo un equipaggio russo-americano è partita verso la Stazione spaziale internazionale. La navetta russa è stata lanciata dalla base di Baikonur, in Kazakhastan, alle 20.14 ora italiana, ed è previsto che arrivi in circa sei ore. A bordo gli astronauti della Nasa, Nick Hague e Christina Koch, e il cosmonauta Alexei Ovchinin. L'11 ottobre 2018 Hague e Ovchinin, a bordo di un'altra Soyuz, erano stati costretti ad attivare un atterraggio di emergenza della loro capsula. L'incidente fu il primo lancio di equipaggio abortito per il programma spaziale russo dal 1983.