Clima, oltre un migliaio a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - "Pazienza niente, studenti per l'ambiente". Con questo slogan, da Piazza Maggiore poco dopo le 9.10 é partito il corteo degli studenti che hanno aderito allo sciopero per il clima 'Global Strike for Future'. A sfilare oltre un migliaio di persone. Non solo giovani ma anche tanti bambini con genitori, insegnanti, anziani. "Grazie Greta, salviamo il pianeta", l'omaggio degli studenti bolognesi alla giovane attivista svedese Greta Thunberg che ha dato il via agli scioperi per il clima. Manifestazioni, iniziative e incontri oggi si svolgono in tutta l'Emilia-Romagna. A Rimini prima di sfilare si pulirà anche una spiaggia.