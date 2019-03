Statuetta egizia rubata torna a Modena

(ANSA) - MODENA, 15 MAR - Torna a Modena dopo 55 anni una statuetta egizia 'ushabti' del VI secolo a.C., che era stata trafugata dai musei civici il 28 dicembre del 1964. Il recupero del reperto, come ha spiegato questa mattina il maggiore Giuseppe De Gori, è arrivato grazie all'attività del comando dei carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che hanno riconosciuto la statuetta oggetto di un'asta in Toscana, il che ha portato ad una denuncia per ricettazione a carico di una persona. In mattinata in municipio, alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del procuratore capo Lucia Musti, del comandante del reparto operativo, tenente colonnello Stefano Nencioni, la statuetta, il cui valore all'asta poteva raggiungere i diecimila euro, è stata restituita alla città di Modena, pronta per essere aggiunta alla mostra 'Storie d'Egitto' che è in corso proprio ai musei.