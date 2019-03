Soffio slavina lambisce Cervinia

(ANSA) - AOSTA, 15 MAR - Il grande soffio di una valanga ha suscitato stamane lo stupore dei tanti turisti che affollano la località sciistica di Breuil-Cervinia. "E' arrivato non lontano dalle abitazioni senza provocare danni o conseguenze" fa sapere Fondazione montagna sicura su facebook, pubblicando un video dell'evento. "Con l'ultima nevicata in alto sono caduti 80 centimetri di neve, è normale che scarichi", spiega il sindaco, Jean-Antoine Maquignaz. "Al mattino, per precauzione, avevamo chiuso la circonvallazione, ma è già stata riaperta", aggiunge il primo cittadino. Per sabato 16 marzo il grado di pericolo è 4-forte (su una scala crescente da 1 a 5 punti) "principalmente per le attività escursionistiche e fuoripista nella zona del Monte Bianco fino all'alta Valtournenche, 3-marcato nelle Valli del Gran Paradiso, Valgrisenche, valle centrale e valli di Ayas e Gressoney, 2- moderato altrove", si legge nel bollettino emesso dalla Regione Valle d'Aosta.