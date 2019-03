Moschee: killer in tribunale scalzo

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Udienza in tribunale per Brenton Tarrant, l'australiano di 28 anni accusato delle strage in due moschee a Christchurch. Tarrant è entrato in tribunale in abiti bianchi da detenuto, mani ammanettate e a piedi nudi, ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato in aula, affiancato da due agenti di polizia. Lo scrive il New Zealand Herald. Tarrant è stato rinviato in custodia cautelare, senza ricorrere all'Alta Corte di Christchurch, al 5 aprile.