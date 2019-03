Moschee: Australia, bandito Yiannopoulos

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Lo scrittore britannico di estrema destra Milo Yiannopoulos non potrà entrare in Australia per un tour programmato nei prossimi mesi. Lo ha deciso il ministro per l'Immigrazione australiano David Coleman, dopo che l'autore ha incolpato l'islam per l'attentato di Christchurch definendolo "una cultura religiosa barbara e aliena". Lo riporta la Cnn. "Ha avuto una reazione orribile che rischia di alimentare odio e divisione. L'Australia è accanto alla Nuova Zelanda e alla comunità musulmana nel condannare questo atto disumano", ha detto il ministro dopo aver letto le frasi dello scrittore sui social media. Sempre in Australia, il senatore indipendente Fraser Anning è stato ricoperto di critiche - e colpito da un uovo marcio lanciato da un diciassettenne a Melbourne - opo aver scritto su Twitter che "c'è un indiscutibile legame tra l'immigrazione musulmana e la violenza".