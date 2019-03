Parigi bloccata da 4 cortei

(ANSA) - PARIGI, 16 MAR - Situazione complicata per l'ordine pubblico a Parigi, mentre i primi scontri si registrano già al mattino fra black bloc in testa a un corteo di gilet gialli e polizia, che ha risposto con gli idranti per disperdere un assembramento. Giovani vestiti di nero e con il passamontagna hanno dato fuoco a cassonetti e arredo urbano facendo barricate nei dintorni degli Champs-Elysees. Nella giornata di oggi, una Marcia per il clima raggiungerà place de la Republique e poi la Bastiglia, ma da Republique transiterà anche un corteo "contro le violenze della polizia". Infine, blocchi previsti attorno al Peripherique, la tangenziale parigina, da parte degli ambulanti che hanno lanciato un appello ai gilet gialli ad unirsi alla loro protesta.