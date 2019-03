19/3 riapre San Giuseppe Falegnami

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Altra riapertura straordinaria per la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, dopo il crollo parziale del tetto avvenuto il 30 agosto del 2018. Martedì 19 sarà possibile nuovamente visitare e partecipare alla celebrazione nella chiesa ai piedi del Campidoglio, sopra al Carcere Mamertino dove fu imprigionato san Pietro. La riapertura coincide con la solennità di san Giuseppe, a cui il luogo di culto è dedicato: per l'occasione, alle 18, il cardinale Francesco Coccopalmerio, titolare della chiesa e presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi, guiderà un momento di preghiera; sarà presente il rettore di San Giuseppe dei Falegnami, il vescovo ausiliare della diocesi di Roma monsignor Daniele Libanori. Durante la liturgia - animata dal Coro della diocesi di Roma - ci sarà una speciale benedizione ai papà, in coincidenza con la loro festa. "Una festività - sottolinea monsignor Libanori - tanto cara a tutti". Per la giornata di martedì 19, la chiesa sarà aperta ininterrottamente dalle 9 alle 20.