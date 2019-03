Comunali: a Lecce primarie centrodestra

(ANSA) - BARI, 17 MAR - Si vota fino alle ore 21 per le primarie con cui il centrodestra sceglierà il candidato sindaco di Lecce. Tre gli aspiranti in corsa: Gaetano Messuti, leader del movimento Sentire Civico, che è sostenuto da Forza Italia e da L'Altra Italia; il consigliere regionale e coordinatore di Fratelli d'Italia in Puglia, Saverio Congedo, sostenuto anche da Direzione Italia e dal movimento Andare oltre; e il segretario cittadino della Lega, Mario Spagnolo. Ha deciso di non partecipare alle primarie l'altro candidato sindaco dell'area di centrodestra, l'ex prima cittadina Adriana Poli Bortone, che però ha detto di volersi confrontare con il vincitore della competizione in un sondaggio con cui scoprire chi è il candidato sindaco di Lecce preferito dai cittadini, e ricompattare così la coalizione.