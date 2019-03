N.Zelanda: pacco sospetto in aeroporto

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - L'aeroporto di Dunedin in Nuova Zelanda è stato evacuato e chiuso dopo il ritrovamento di un pacco sospetto in un edifico all'esterno dello scalo. Lo riferisce il New Zealand Herald. Le strade circostanti sono state chiuse. Sul posto sono intervenuti la polizia e gli artificieri. Nel Paese l'allerta è altissima dopo l'attentato a due moschee, venerdì scorso, compiuto da un suprematista bianco che ha ucciso 50 persone.