Talebani uccidono 22 soldati afghani

(ANSA) - KABUL, 17 MAR - I talebani hanno ucciso almeno 22 soldati afghani in attacchi contro posti di blocco nella provincia di Faryab, nel nord dell'Afghanistan. Lo si apprende da fonti ufficiali del posto. Il presidente del consiglio provinciale ha spiegato che i jihadisti hanno attaccato di notte, ingaggiando una battaglia violenta con i militari e le milizie filo-governative. Almeno 20 i feriti. Si tratta di uno degli attacchi quasi quotidiani che i talebani, che controllano metà del Paese, lanciano contro le forze governative. E in provincia di Badghis, nel nord-ovest, un centinaio, forse più soldati ha disertato e hanno cercato di fuggire nel vicino Turkmenistan nel corso di una battaglia, che dura da una settimana, contro i talebani. Lo rendono noto fonti locali, che affermano che i disertori sono stati respinti alla frontiera e che il loro destino è per ora sconosciuto. Un consigliere provincia, che ha reso noto la vicenda, ha aggiunto che i talebani hanno postato foto di soldati da loro fatti prigionieri.