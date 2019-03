Fugge da struttura psichiatrica per cercare la madre, fermato

E’ fuggito da una struttura psichiatrica del Modenese alla ricerca della mamma che, in passato, aveva sottoposto a violenze fisiche. Protagonista della vicenda un 44enne di Rio Saliceto, nel Reggiano, rintracciato dai Carabinieri e poi sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

I fatti risalgono alla sera di ieri quando i militari di Campagnola Emilia, poco dopo le 19, venivano messi a conoscenza dal patrigno dell’uomo della sua fuga dalla struttura in cui è ricoverato per raggiungere la madre che pensava di trovare in casa. Non trovata la donna, perchè fuori dall’abitazione, il 44enne allontanatosi per le vie della cittadina reggiana è stato individuato dagli uomini dell’Arma in stato confusionale.

Condotto in caserma, l’uomo - con il supporto dei sanitari - è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.