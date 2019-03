Putin in Crimea per l'anniversario

(ANSA) - MOSCA, 18 MAR - Il presidente russo Vladimir Putin è atteso oggi in Crimea per il quinto anniversario dell'annessione della penisola, non riconosciuta e anzi condannata dalla maggioranza della comunità internazionale. La Russia occupò la Crimea nel febbraio-marzo del 2014 con un'invasione di uomini armati e senza insegne di riconoscimento e un controverso referendum. Una mossa che le attirò le ire e le sanzioni di Ue e Usa. Putin - fa sapere il Cremlino - oggi assisterà, probabilmente in videoconferenza, all'inaugurazione delle centrali termiche di Balaklava e Tavria, e visiterà il complesso monumentale di Malakhov Kurgan per rendere omaggio ai caduti dell'assedio di Sebastopoli del 1854-55 e della battaglia di Crimea nella Seconda guerra mondiale.