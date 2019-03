Gilet gialli: aiuti per edicole bruciate

(ANSA) - PARIGI, 18 MAR - Solidarietà ai giornalai di Parigi. In seguito alle devastazioni di questo fine settimana sull'avenue degli Champs-Elysées, nel giorno della 18/a mobilitazione dei gilet gialli macchiata dalle violenze dei casseurs, il ministro francese della Cultura, Franck Riester, si recherà oggi alle 11:15 sul celebre viale parigino per incontrare gli edicolanti colpiti dalla furia incendiaria dei casseurs. Intanto, sul web, è nata una colletta promossa dal giornalista corrispondente anglo-belga in Francia, John Lichfield, per raccogliere fondi volti a sostenere i giornalai che hanno perso tutto.