Cadavere su riva Arno a Pisa, indagini

(ANSA) - PISA, 18 MAR - Il cadavere di un uomo con evidenti ferite alla testa è stato trovato stamani lungo la riva dell'Arno in pieno centro a Pisa. Sul posto è intervenuta la polizia e non è ancora chiaro che cosa sia accaduto anche se non è escluso che l'uomo sia precipitato di notte dalla spalletta soprastante e da un'altezza di circa sei metri. La vittima potrebbe essersi addormentata e poi essere caduta nel sonno. Il sopralluogo della polizia scientifica è ancora in corso e nella zona è anche arrivato il sostituto procuratore Aldo Mantovani. Secondo quanto si è appreso il cadavere sarebbe stato trovato con la faccia riversa sul terreno.