11enne in bici investito a Roma, è grave

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Un ragazzino di 11 anni in sella a una bici è stato investo ieri alla periferia di Roma. E' accaduto in via Monfortani, all'angolo con via di Torrevecchia. L'11enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Alla guida dell'auto un ragazzo di 21 anni, risultato negativo ai test sull'assunzione di alcol e droga. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Montemario. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione sembra che il ragazzino in bici sia stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce insieme ai genitori.