Bimbo immunodepresso torna a scuola: tutta la classe si è vaccinata

E’ tornato oggi tra i banchi di scuola il bambino romano di 7 anni immunodepresso che, pur avendo sconfitto la leucemia, era costretto a stare a casa per via di alcuni suoi compagni di classe non in regola con le vaccinazioni. Al momento nella sua classe tutti i compagni risultano in regola e nell’istituto c'è solo un alunno che deve perfezionare l’iter.

«Il rientro andato bene, come da protocollo concordato con i medici Asl il bimbo è entrato un pò dopo per evitare la calca all’ingresso. Gli hanno dedicato un bagnetto tutto per lui. Lui userà la mascherina e farà orario ridotto, ma la buona notizia è che si è reinserito. I compagni di classe gli hanno anche fatto trovare un palloncino di 'bentornatò», racconta all’ANSA il legale della famiglia del bimbo Gianpiero Scardone. Dopo che scoppiò il caso del minore 'costrettò a casa intervennero sia la Regione Lazio, sia - di conseguenza - la Asl competente.

«La copertura vaccinale della scuola al momento risulta pressochè totale: una sola bambina nell’istituto non ha ancora concluso l’iter per questioni cliniche. E un’altra ex compagna di classe, non in regola, ha cambiato scuola», riferisce ancora l'avvocato.