(ANSA) - POTENZA, 19 MAR - "Se la Lega s'è presa gli uomini di Pittella, come possiamo considerarla il cambiamento? Al governo abbiamo un contratto di governo, ma al livello locale tra noi e loro ci sono distanze abbissali. Il cambiamento non possono essere loro". Lo afferma il vicepremier e capo politico dei 5S, Luigi Di Maio a Potenza. "Qui in Basilicata la sfida è del Movimento contro tutti: noi da un lato e tutti gli altri dall'altro", ha aggiunto.