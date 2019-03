Apple in campo con l'Osservatorio dei Giovani Editori

C'è anche l’Osservatorio Giovani-Editori tra i soggetti coinvolti nella nuova iniziativa di Apple a sostegno delle organizzazioni non profit negli Stati Uniti e in Europa che offrono programmi di alfabetizzazione mediatica indipendenti. L’annuncio è arrivato oggi dall’azienda di Cupertino, che darà il proprio supporto anche ai progetti News Literacy Project (NLP) e Common Sense negli Stati Uniti. L'intento - si legge in una nota - è promuovere lo sforzo di potenziare nei giovani le capacità di pensiero critico necessarie nell’era digitale di oggi.

«L'alfabetizzazione all’uso delle notizie è vitale per sostenere una stampa libera e una democrazia prospera, e siamo orgogliosi di collaborare con organizzazioni in prima linea in questo sforzo - ha affermato Tim Cook, CEO di Apple -. Siamo rimasti colpiti dall’importante lavoro svolto da News Literacy Project, Common Sense e Osservatorio, che consentono ai giovani di essere cittadini attivi e impegnati».

«La nostra missione è aiutare i giovani a sviluppare capacità di pensiero critico confrontando diverse fonti di informazione di qualità - ha affermato Andrea Ceccherini, fondatore e CEO di Osservatorio Permanente Giovani-Editori -. In un momento in cui le notizie false si stanno diffondendo, non possiamo cedere all’idea che i servizi di fact-checking di terze parti siano l'unico modo per valutare l’affidabilità delle fonti. Possiamo esercitare le nostre menti ed essere padroni del nostro destino».