Danimarca: deputata porta bebè, cacciata

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Una giovane deputata danese, Mette Abildgaard - presentatasi in Aula con la bambina di 5 mesi - è stata di fatto "cacciata" con la sua piccola dalla presidente del Parlamento per "disturbo dei lavori". E' la stessa Abildgaard (30 anni), membro del Konservative Folkeparti, partito che fa parte del governo di coalizione di centrosinistra, ad esprimere il suo disappunto con un post su Facebook. Abildgaard ha raccontato che era la prima volta che portava in Aula la piccola Esther Marie e di averlo fatto perché non era riuscita a trovare una soluzione alternativa. Ma la presidente dell'Assemblea Pia Kjaersgaard - ex leader del partito sovranista e di estrema destra Dansk Folkeparti (il partito del popolo) - ha mandato un funzionario a chiedere l'allontanamento di Esther Marie perché piangeva e costituiva "un disturbo per i lavori". La mamma nega però che lo cose siano andate così: "la bambina - ha detto - era tranquilla, di ottimo umore e con il ciuccio in bocca". Sostegno sui social da parte di molti danesi.