(ANSA) - PRATO, 20 MAR - Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Prato, presieduto dal prefetto Rosalba Scialla, ha dato il via libera alla manifestazione di Forza Nuova "contro l'immigrazione" in programma nella città toscana il 23 marzo. Dalla prefettura si spiega che non sono stati "ravvisati motivi per non concedere l'autorizzazione" auspicando il senso di "responsabilità di tutti". Via libera anche alle annunciate manifestazioni di protesta contro Fn annunciate sempre per sabato prossimo: il 23 marzo, è stato rilevato da quanti hanno contestato l'iniziativa di Forza nuova, cade il centenario dalla creazione dei Fasci d'azione.