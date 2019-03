Usa: Sanders in calo, su Harris e Beto

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAR - La popolarità di Bernie Sanders fa un passo indietro rispetto alla campagna elettorale del 2016. Secondo un sondaggio della Quinnipiac University il 46% degli elettori lo appoggia, mentre nel 2016 il consenso nei confronti del senatore del Vermont era al 59%. Al contrario cresce il consenso nei confronti di Kamala Harris. Secondo l'ultima rilevazione della Cnn la senatrice della California ha fatto un salto dell'8% rispetto al dicembre dello scorso anno. Tra i candidati democratici per la Cnn la Harris è al terzo posto con il 12% dei consensi dietro Bernie Sanders al 20% e Joe Biden al 28%. L'ex vice presidente tuttavia non ha ancora ufficializzato la sua candidatura. L'ex deputato del Texas Beto O'Rourke è all'11%, quindi è quasi un testa a testa con la Harris, mentre Elizabeth Warren è solo al 6%.