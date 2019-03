(ANSA) - GROSSETO, 20 MAR - A causa del forte vento, un grosso pino si è pericolosamente appoggiato su una palazzina in una strada di Principina a Mare (Grosseto). Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco insieme alla polizia municipale di Grosseto per mettere in sicurezza la pianta. Problemi per il forte vento anche sulla costa grossetana e sul monte Amiata.