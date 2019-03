Via Seta, Conte: é in interesse Italia

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "La via della Seta è un'opportunità, ritrarsi significherebbe non tutelare i nostri interessi nazionali. Ovviamente la nostra politica internazionale è molto chiara, ed è che la nostra collocazione euro-atlantica non si discute. Ma non vedo perché non dobbiamo partecipare a queste chance, in questo momento altri Paesi membri dell'Ue hanno uno scambio molto più avanzato del nostro e non hanno sottoscritto Memorandum". Lo afferma il premier Giuseppe Conte incontrando gli studenti alla Università Luiss di Roma nelle conversazioni su "Europa e futuro". "Non posso escludere" che dopo che il presidente cinese verrà in Italia "ci sia un incontro tra Trump e Xi Jinping" - ha poi detto Conte - e "confido che ci sia, se il negoziato andrà bene potrà mettere fine alla guerra dei dazi".