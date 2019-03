(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - E' quella di giovedì 28 marzo la data che circola a Bruxelles per il vertice 'bis' sulla Brexit che si potrebbe tenere nel caso, al momento assai probabile, che quello di domani e venerdì non sia risolutivo. Questa l'indicazione raccolta a Bruxelles mentre proseguono i contatti e le riunioni tra gli ambasciatori del Paesi Ue in vista del summit che inizierà domani alle 15 dopo che i leader avranno partecipato ai pre-vertici delle famiglie politiche di appartenenza.