Via Seta, Xi partito per l'Italia

(ANSA) - PECHINO, 21 MAR - Il presidente cinese Xi Jinping è partito nel pomeriggio da Pechino per la sua prima missione all'estero del 2019 che lo porterà in Italia, Monaco e Francia. Xi, in base a quanto riferito dai media ufficiali, è accompagnato dalla first lady e da una delegazione che include tra gli altri Ding Xuexiang (componente del Politburo), Yang Jiechi (a capo della Commissione affari esteri del Comitato centrale del Pcc), il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi, e He Lifeng, a capo della National Development and Reform Commission (Ndrc). L'arrivo a Roma dell'aereo presidenziale è atteso nel tardo pomeriggio.