Tav: Toninelli, ridiscuterla è dovere

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "La ridiscussione" della Tav "è un dovere assunto dal Governo in Parlamento fin dalla sua nascita e ribadito testualmente attraverso due distinte mozioni: la prima, appena un mese fa, alla Camera dei Deputati e la seconda, solo due settimane fa, proprio qui al Senato della Repubblica. Ho agito in totale coerenza e trasparenza". Lo dice il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, intervenendo in Aula al Senato in replica agli interventi sulle mozioni di sfiducia nei suoi confronti.