Biblioteca parmense intitolata a Orsetti

(ANSA) - PARMA, 21 MAR - Sarà dedicata alla memoria di Lorenzo Orsetti, volontario fiorentino ucciso dall'Isis in Siria, la nuova biblioteca che il comune di Berceto, paese della montagna parmense, aprirà nei locali della stazione ferroviaria di Ghiare. Lo ha deciso il sindaco Luigi Lucchi che ha fissato la cerimonia, alla presenza dei genitori del giovane ucciso, il prossimo 14 aprile. "Orsetti è morto per nobili ideali - spiega il primo cittadino del paese parmense - la libertà, l'uguaglianza, l'uguaglianza tra uomo e donna, l'autodeterminazione dei popoli, non interessano più a nessuno mentre dobbiamo affermare questi principi. Le lotte di uomini come Orsetti hanno donato a noi pace, libertà e democrazia. Gli stessi ideali che lo hanno portato dalle parte dei curdi che non guardano alla religione, alla razza, al credo politico, ma che difendono il loro diritto all'autoderminazione e alla libertà".