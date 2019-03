Brexit: Verhofstadt,no rinvio oltre 23/5

(ANSA) - BRUXELLES, 21 MAR - "Ne abbiamo discusso stamattina durante la conferenza dei presidenti. Il messaggio del Parlamento Ue all'inizio del Consiglio europeo" metterà innanzi tutto in evidenza che "per noi un'estensione" della Brexit "oltre il 23 maggio è impossibile: creerebbe problemi enormi". Così il leader dei liberali Guy Verhofstadt che guida il gruppo di coordinamento della Brexit del Pe, al suo arrivo al pre-vertice del gruppo Alde (liberaldemocratici) in corso a Palais d'Egmont a Bruxelles.