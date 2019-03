Basilicata: Salvini a Muro Lucano

(ANSA) - MURO LUCANO (POTENZA), 21 MAR - "Se noi non rappresentiamo il cambiamento saranno i cittadini lucani a deciderlo domenica al voto. Noi lavoriamo per far finire la stirpe Pittella dopo trent'anni di governo della sinistra. E credo che la Lega può guidare questo cambiamento". Così, a Muro Lucano (Potenza) il leader della Lega, Matteo Salvini, replica a Luigi Di Maio, secondo cui qui in Basilicata "la Lega non rappresenta il cambiamento".