Hascisc prodotto in Sardegna, arresti

(ANSA) - ORISTANO, 21 MAR - Gli agenti della Sezione antidroga della squadra Mobile della Questura di Oristano hanno eseguito oggi sette ordini di custodia cautelare, di cui cinque in carcere, disposti dal Gip del Tribunale di Nuoro nell'ambito di un'inchiesta sulla prima produzione di hascisc in Sardegna. La scoperta e il sequestro dei primi due panetti a chilometro zero risale ad alcune settimane fa grazie all'operazione Hold'em Texas, che aveva portato all'arresto di 28 persone, tra cui i sette destinatari dei provvedimenti di custodia scattati questa mattina. Secondo l'accusa, attraverso un derivato della marijuana in fase deterioramento, il gruppo è riuscito a produrre una sostanza simile all'hascisc ma di qualità inferiore. Per massimizzare il guadagno delle tre piantagioni individuate e poi sequestrate dalla Polizia, gli arbusti di canapa venivano trinciate, polverizzate e solidificate con una particolare lavorazione.