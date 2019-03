Brexit: boom petizione per revoca art.50

(ANSA) - LONDRA, 21 MAR - Boom della petizione popolare lanciata sul web e rivolta al Parlamento britannico per invocare la revoca della notifica dell'articolo 50 sull'uscita dall'Ue - e quindi la rinuncia alla Brexit - da parte del Regno Unito: l'iniziativa, firmata nel giro di 24 ore da quasi 700.000 persone, ha infatti mandato in tilt il sito del Parlamento. La petizione non ha ancora i numeri per imporsi alla Camera dei Comuni, ma rilancia comunque la sfida del fronte Remain del Paese di fronte alle molte incognite che gravano sul tentativo della premier Theresa May di ottenere solo un breve rinvio da Bruxelles e cercare ancora una volta di far passare a Westminster l'accordo di divorzio bocciato già in due occasioni. Una strategia che secondo chi ha promosso l'appello - legato anche al nuovo corteo pro Remain di sabato 23 a Londra - rischia di portare a una Brexit no deal, una traumatica separazione senz'accordo. Molte celebrità tra i firmatari: dall'attore Hugh Grant, alla scrittrice Caitlin Moran, al fisico Brian Cox.