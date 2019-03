Vestager candidata a guidare Commissione

(ANSA) - BRUXELLES, 21 MAR - La commissaria Ue alla concorrenza, la liberale danese Margrethe Vestager, si candidata per il posto di presidente della Commissione europea. "Credo che abbiamo aspettato anche troppo per avere una donna alla guida della Commissione e una parità di genere" nell'esecutivo comunitario, ha detto la stessa Vestager arrivando al pre-vertice dell'Alde in corso a Bruxelles.