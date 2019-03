Imane, atteso oggi il responso sulla radioattività

MILANO Dovrebbero arrivare in giornata in Procura, forse già nel pomeriggio, gli esiti delle analisi sulla presenza o meno di radioattività sulle parti di tessuto degli organi prelevate ad Imane Fadil, l’importante testimone dell’inchiesta sul caso Ruby, morta in circostanza misteriose lo scorso 1 marzo.

I primi prelievi sul cadavere, effettuati all’Istituto di medicina legale di Milano con tutte le procedure di sicurezza del caso e con la presenza del nucleo specializzato dei Vigili del Fuoco, infatti, sono terminati e una risposta sulla radioattività o meno arriverà dagli esperti dell’Istituto di Fisica, dopo analisi specifiche, che potrebbero essere anche estese in seguito e coinvolgere, se necessario, gli esperti dell’Enea. Se venisse esclusa la presenza di radioattività, si potrebbe procedere con più tranquillità e in sicurezza all’autopsia e, a quel punto, gli esami potrebbero anche arrivare a chiarire quali erano i valori originari dei metalli presenti nel sangue di Fadil, che è stato 'lavatò con le molte trasfusioni durante il ricovero di oltre un mese all’Humanitas. Già i valori individuati nel sangue e nelle urine con accertamenti recenti (disposti dall’ospedale a fine febbraio) hanno evidenziato una massiccia presenza di metalli, in particolare antimonio, cadmio e cromo.

Stando a quanto risulta dalle indagini, coordinate dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Luca Gaglio e Antonia Pavan, a casa della modella non sono stati trovati medicinali o sostanze particolari che potrebbero giustificare quella pesante concentrazioni di metalli.

Restano in campo, per ora, le tre ipotesi prese in considerazione dalla Procura sulle cause della morte: avvelenamento radioattivo, avvelenamento con altre sostanze o una malattia rara autoimmune.