Bussetti, il 29 maggio 'Infinito Day'

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 21 MAR - Il 28 maggio sarà 'Infinito day in tutta Italia: "da Recanati realizzeremo un collegamento in diretta con i ragazzi delle scuole di tutta Italia che reciteranno insieme l'idillio più famoso del poeta e premieremo i vincitori del concorso 'Mio Infinito". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, inaugurando oggi a Recanti, insieme a Vittorio Sgarbi, quattro giorni d'iniziative che animeranno la città del poeta con mostre, spettacoli ed ospiti d'eccezione nell'ambito del progetto 'Infinito Leopardi'. Accolto nella piazza del Comune dai bambini delle scuole elementari e medie che gli hanno recitato L'Infinito, il ministro, dal palco del Teatro Persiani, ha rivolto ai giovani l'invito "ad avere coraggio, ad amare la vita in tutte le sue declinazioni, ad avere speranza e ad essere curiosi dell'ignoto". Citando la frase di Leopardi 'Vivo dunque spero', ha osservato che "non possiamo vivere in un assoluto presente, ma dobbiamo essere rivolti al futuro, il luogo della possibilità"