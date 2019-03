Donna scomparsa da 17 anni: si scava all'interno di un box sequestrato

Sono riprese a Settimo Torinese, nella casa dell’ex marito le ricerche di Samira Sbiaa, la donna marocchina di cui non si hanno più notizie da 17 anni. Già ieri i cani specializzati nella ricerca di resti umani avevano dato segnali di avere avvertito qualcosa di sospetto, probabilmente in un muro della casa.

Anche oggi sono impegnate le unità cinofile e i carabinieri stano eseguendo accertamenti con l’utilizzo del luminol, il composto chimico utilizzato per rilevare tracce di sangue.

SI SCAVA ALL'INTERNO DI UN BOX SEQUESTRATO. E’ stato posto sotto sequestro il garage di via Petrarca, a Settimo Torinese, dove questa mattina sono riprese le ricerche di Samira Sbiaa. Nel pomeriggio proseguiranno le ricerche all’interno del box con degli scavi.

Salvatore Caruso, 68 anni, ex marito della donna, indagato per omicidio, al momento è ancora all’interno dell’abitazione. Questa mattina i carabinieri hanno effettuato degli accertamenti scientifici con il luminol.