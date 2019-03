Sicurezza: Di Maio, serve prevenzione

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Tutto il governo è al lavoro affinché non si verifichino più fatti come quelli di San Donato Milanese. Quello del ministro Trenta è un progetto ambizioso con cui l'Italia potrà adattarsi agli sviluppi delle nuove minacce che toccano l'Ue e l'Occidente. Si tratta di una Grand Strategy, che si sviluppa in un documento strategico che indirizza in prospettiva le esigenze di sicurezza del Paese in virtù delle nuove minacce. Questo fa un governo: previene, o prova a farlo nel migliore dei modi". Lo afferma Luigi Di Maio in merito alle proposte del governo sulla sicurezza.